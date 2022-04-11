Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı

Olay, saat 20.50'de Sinop Kaleyazısı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir çiğköfteci dükkanında motokuryelik yapan O.K., servisten dükkana geldiği sırada motosikletinin yanına gelen G.A. ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyümeden kurye arkasını dönüp dükkana girmek istediği sırada G.A., cebinden çıkardığı bıçakla O.K.'yi bacağından yaraladı. Ardından koşarak kaçmaya başlayan G.A., yaklaşık 100 metre ileride çevredekiler tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kurye tedavi altına alınırken, G.A. ise Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Yaşanan tartışma ve sonrasında bıçaklanma, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.