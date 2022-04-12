Operasyonda gözaltına alınan Bylock'çu 7 FETÖ üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operayon düzenledi. 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleşen operasyonda örgüte maddi destek sağlayan, örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli olan, örgüte eleman temin eden, bölge yapılanmasında görevli olan ve örgütün KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13ü hakkında 'Adli Kontrol Hükümleri' uygulanırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 'Adli Kontrol Hükümleri' uygulanan 13 şüpheliden 12sinin 'Etkin Pişmanlık Hükümleri'nden faydalandığı bildirildi.