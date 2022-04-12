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Körfez baharı: Krizler aşıldı, işbirliği gelişiyor

Ankara; İsrail ve Körfez ülkeleri ile problemleri masada çözmeyi bildi. Suudi Arabistan, BAE ve İsrail ile ilişkiler düzelirken Mısır heyeti de ramazan ayında Türkiye'ye gelecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 12 Nisan 2022 08:14
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Körfez baharı: Krizler aşıldı, işbirliği gelişiyor

Türkiye'nin İsrail başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilişkileri normalleştirme stratejisi kapsamında, önümüzdeki günlerde yeni bazı adımlar atılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin dış politikada yürüttüğü diplomasi trafiğini ve önümüzdeki günlerde atılacak yeni adımları AK Parti yönetimi ile paylaştı. Bakan Çavuşoğlu özellikle Mısır konusunda "İlişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız" diyerek önümüzdeki süreçte yeni gelişmelerin olabileceğinin ilk işaretini vermişti. Çavuşoğlu'nun AK Parti'de katıldığı toplantılarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır olmak üzere dört ülke ile ilişkileri geliştirmek istediklerini anlattı. Bu doğrultuda Mısır'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde bir heyetin yakında Türkiye'ye geleceği belirtildi. Çavuşoğlu'nun, AK Parti'deki toplantılarda, Ramazan ayı içinde Mısır Dışişleri Bakanı ile İstanbul'da iftar yemeğinde bir araya gelmeyi planladıklarını söylediği öğrenildi.

KAŞIKÇI DAVASINDA ADLİ İŞ BİRLİĞİ

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mesafe aldıklarını hatırlattı. Suudi Arabistan'la da aynı şekilde ilişkilerin geliştirilmesi sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu "Cemal Kaşıkçı davasının iadesini de bu kapsamda düşünüyoruz. Sürecin bir parçası. Adli iş birliği mekanizması işletildi. Bu konuda Suudlarla görüşmelerimiz olacak" dedi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ RAHATSIZ DEĞİL

İsrail'le ilişkilerde de önemli gelişmeler olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İsrail'e bir ziyaretimiz olacak. Filistin yönetimi de Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri geliştirilmesinden memnun. Bir rahatsızlıkları yok. Hatta bize 'İlişkileri düzeltmenizi destekliyoruz. Bu sürecin Filistin meselesinin çözümüne da katkı sağlayacağını düşünüyoruz' mesajını verdiler. İlişkilerin düzelmesi Filistin'in de çıkarına olur" diye konuştu.

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