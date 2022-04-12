Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın

Suudi Arabistan bu yıl bir milyon hacı adayı kabul edeceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları söyledi:

Suudi Arabistan'da hac ile ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 2022 yılında yurt dışından ve yurt içinden bir milyon kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti. Bu güzel bir müjde, bir başlangıç. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani ülkelere salgın öncesi yıllarda nüfusuna göre binde 1 kontenjan uygulanıyordu. Bizim nüfusumuza göre 84 bin hacının biz kurasını çekmiştik.

Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye'deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi sebebiyle Türkiye'den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı. Ramazandan sonra inşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulumuzda gerekli çalışmalara başlayacağız.

YENİDEN KURA YOK



Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hac ve umre ziyaretleri ile ilgili detayları açıkladı. Arabistan makamlarının her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediğini kaydeden Bircan şöyle devam etti: Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız. Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek. Umre ibadetleri de dün (önceki gün) itibarıyla açıldı. Ramazan ayında yetiştiremeyebiliriz. Ramazan sonrasında 'Şevval Umresi' dediğimiz umre için vatandaşlarımız kafalarında planlarını rahatça yapsınlar."