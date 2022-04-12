Tarım Bakanlığı alarmda! Aşılar karıştı, BVD hastalığı patlak verdi

Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ikinci oldu
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
İBB'den toplu taşımada 'gece çift bilet tarifesi'ne ilişkin açıklama
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Edirne'de aile katliamı: Altınlar elektrik panosundan çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı o araçta çıktı
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Mansur Yavaş Akşener ile görüştü, aday olacak mı ilk kez yanıt verdi
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Erdoğan kabineyi topluyor: Enflasyon için yeni adımlar masada
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Nisa bebeği ölüme terkeden anne için istenen ceza belli oldu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
Turgut Özal'ın oğlu yeni parti kurdu
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 90 arttı
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
İşsizlik rakamları açıklandı. 0,5 oranında azalış var!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarım Bakanlığı alarmda! Aşılar karıştı, BVD hastalığı patlak verdi

Hayvancılıkta aşı skandalı! Aşılar karıştı, BVD hastalığı patlak verdi! Ne kadar hayvanın öldüğü veya BVD hastalığından dolayı acilen kesilen hayvanların etlerinin nasıl tüketildiği bilinmiyor!

Kaynak : Milli Gazete
Eklenme : 12 Nisan 2022 08:36
Yazdır
Tarım Bakanlığı alarmda! Aşılar karıştı, BVD hastalığı patlak verdi

Sığırlarda ilkbahar aylarında vurulan ve bakanlığın zorunlu aşılarından olan çiçek aşısına BVD virüsü karıştı. Çiçek aşısı ile birlikte vurulan BVD virüsü, büyükbaş hayvanları hastalandırarak öldürürken, aşı skandalının ülke hayvancılığında derin yaralar açmasından endişe ediliyor. Tarım Bakanlığı, aşı skandalına karşı kırmızı alarma geçerken, skandalın kamuoyu tarafından bilinmemesi için bütün çalışmalar gizlilikle yürütülüyor.

Et fiyatları konuşulurken, hayvancılıkta büyük bir aşı skandalı patlak verdi. Yaşanan aşı skandalından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı kırmızı alarma geçerken, kamuoyunun skandaldan haberdar olmaması için bütün çalışmalar gizliden gizliye yürütülüyor. Aşı skandalının ülke hayvancılığına açtığı yaranın boyutu ise tespit edilmeye çalışılıyor.

BAKANLIK AŞI SKANDALINI KAMUOYUNDAN SAKLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının programlı aşılarından olan çiçek aşısının içine başka bir aşının virüsü karıştı. Aşının yapıldığı hayvanlarda ishal ve solunum güçlüğü hızla yayılırken, Bakanlık gelen şikayetler üzerine aşılamayı 81 ilde ikinci bir emre kadar durdurdu. Yapılan analizlerde çiçek aşısının içine BVD virüsünün karıştığı tespit edilirken, söz konusu BVD karışımlı aşıların hangi seride ve hangi illerde yapıldığı tespit edilmeye çalışılıyor. Bakanlıkta konuyla ilgili kriz masası oluşturulurken, kriz masası çalışmaları çok gizli yürütüyor. Sahada aşılamayı yapan veteriner hekimler de sıkı bir şekilde uyarılırken, aşı skandalının kesinlikle kamuoyu tarafından duyulması istenmiyor.

MİLLİ GAZETE'NİN SORULARINA CEVAP VERİLMEDİ

Milli Gazete'den Sadettin İnan; aşı skandalıyla ilgili Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden bilgi almak istedi. Söz konusu iddialara yönelik Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü hiçbir bilgi vermezken devreye Basın Müşavirliği girdi. Soruların yazılı olarak gönderilmesi istendi. Ancak Bakanlık Basın Müşavirliği, yazılı olarak talep edilen sorulara da cevap vermedi.

AŞI SKANDALINDAN DOLAYI NE KADAR HAYVANIN ÖLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

BVD virüsü karışmış çiçek aşısı, sığırlarda ishal ve solunum güçlüğüne yol açarak, hayvan ölümlerini hızlandırıyor. Söz konusu hastalığın tedavisi de üreticiye çok pahalıya mal oluyor.

Aşıda yaşanan karışım skandalından dolayı ne kadar bir hayvan ölümünün gerçekleştiği bilinmezken, ülke hayvancılığının yüzde 15 ile 20'sinin tehlike altında olduğuna vurgu yapılıyor.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANAN HAYVANLARIN ETLERİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE

Söz konusu aşı skandalından dolayı aşırı derecede ishal ve solunum yetmezliğine neden olan ve acil kesilen hayvanların etleri antibiyotik tedavisi uygulanmadı ise insan sağlığı için tehlikeli görülmüyor ancak antibiyotik tedavisi uygulayıp da acil kesilen hayvanların etleri insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor. Söz konusu BVD hastalığından dolayı acil kesilen hayvanlarda antibiyotik tedavisinin uygulanıp uygulanmadığının incelenmesi konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor.

TARIM BAKANLIĞI SESSİZ SEDASIZ TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tarım Bakanlığı BVD hastalığına karşı sessiz sedasız hayvan hastalıklarında tazminat yönetmeliğini değiştirmesi dikkat çekti. Bugüne kadar sığırların nodüler ekzantemi yani BVD hastalığında tazminat ödenmesi için laboratuvar analiz şartı bulunurken, 8 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu hastalığa karşı ödenecek tazminatlar için laboratuvar analiz şartı kaldırılarak sadece veteriner hekimlerin inisiyatifine bırakıldı. Bakanlığın burada laboratuvar analiz şartını kaldırması, aşı skandalının ülke hayvancılığına verdiği zararın boyutunun kamuoyuna yansımasının önüne geçmek hem de yoğun bir şekilde yaşanan hayvan ölümlerinden dolayı çiftçinin zararının hemen tanzim edilmek istenmesinden dolayı yapıldığı şeklinde yorumlandı.

AŞI SKANDALININ HAYVANCILIĞA AÇACAĞI YARANIN BOYUTU BİLİNMİYOR

KAPAT [X]

Aşı skandalının ülke hayvancılığında açacağı yaranın boyutu şimdiden bilinmezken, bu durum Bakanlığı kırmızı alarm durumuna geçirdi. Şanlıurfa merkezli firmadan alınan çiçek aşılarında yaşanan BVD karışımının nasıl gerçekleştiği de sıkı bir inceleme ile bulunmaya çalışılırken, yaşanan skandalda bir kasıt olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.

AŞILAR NASIL KARIŞTI? KASIT VAR MI?

Söz konusu çiçek aşısı, Türkiye'de ikisi özel sektör birisi de Bakanlığa bağlı Pendik Veteriner Enstitüsü olmak üzere 3 yerde üretiliyor. Bakanlığa bağlı Pendik Veteriner Enstitüsü, talebi karşılayamadığı için özel sektörün ürettiği çiçek aşıları da kullanılıyor. Söz konusu karışım skandalı Şanlıurfa merkezli özel sektörden alınan aşılarda yaşanırken, firmadan alınan bütün çiçek aşıları seri numarasına göre incelenerek BVD karışımlı çıkan aşıların hangi illerde kullanıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

ÇİÇEK AŞISINI YAPTIRMAYAN DESTEKTEN YARARLANAMIYOR HAYVANINI BİR YERDEN BİR YERE SEVK EDEMİYOR!

Çiçek aşısı (LSD) İlkbaharda uygulanıyor ve Bakanlığın programlı ve zorunlu aşılarındandır. Her yıl ilkbaharda tüm hayvancılık işletmeleri tek tek ziyaret edilerek LSD hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılıyor. LSD aşısı 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanıyor. Hastalık büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalma yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir durumdur. Hayvanları bu hastalıktan korumanın en etkin yolu aşılama ve sineklerle mücadele etmektir. Ayrıca büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak ve buzağı desteğinden yararlanmak için yetiştiricilerin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekiyor. Yine çiçek aşısı olmayan hayvanların bir yerden bir yere sevkine de kesinlikle izin verilmiyor.

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan Tarım Bakanlığının, 8 Nisan'da hayvan hastalıklarında tazminat yönetmeliğini sessiz sedasız değiştirip BVD hastalığında laboratuvar analiz şartını kaldırarak, bu hastalığa karşı ödenecek tazminatı sadece veteriner hekimlerin inisiyatifine bırakması dikkat çekti.

MİLLİ GAZETE, BAKANLIĞIN SIR GİBİ SAKLANAN ÇALIŞMALARININ DETAYINA ULAŞTI
İNSAN SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Milli Gazete, bakanlığın sır gibi saklanan çalışmalarının detayına ulaşırken, söz konusu hastalıktan dolayı antibiyotik tedavisi uygulanıp da acil kesilen hayvanların etleri insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. BVD hastalığından dolayı kesilen hayvanlarda antibiyotik tedavisinin uygulanıp uygulanmadığı insan sağlığı için büyük önem arz ediyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 101,02 dolar
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul'da ev fiyatı Miami'yi geçti
İstanbul'da ev fiyatı Miami'yi geçti
İBB'nin borcu ikiye katlandı
İBB'nin borcu ikiye katlandı
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Emeklinin ikramiye beklentisi 2.500 TL
Emeklinin ikramiye beklentisi 2.500 TL

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı
Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?
Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?
İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!
Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddiası
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin askeri jetle takip edildiği iddiası
Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, araştırmaların detaylandırılmasını talep etti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Sanayide planlı büyüme şart
Sanayide planlı büyüme şart
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.