Kucağındaki çocukla şiddete uğrayan kadının görüntülerine tepki
İstanbul'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntüleri, tepkilere neden oldu.
İstanbul'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntüleri, tepkilere neden oldu. Saldırganın yanında bulunanlar olayı izlerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, iddiaya göre akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Kimliği belirsiz bir
kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla
darbetti. Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale
bile etmedi. Olayı gören mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki
gösterdi. Bu sırada grubun yanına doğru bir başka kadının koşarak yardıma gittiği
görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, grubun içerisinden birinin müdahalesi
ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Sosyal medyadan paylaşılan
görüntüler, tepkilere neden oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı
öğrenildi.