İstanbul'da ev fiyatı Miami'yi geçti

İstanbul'da gayrimenkul fiyatları "uçtu". Miami'de 400 bin dolara villa alınabilirken bu rakama Ümraniye'de 2 artı 1 daire ilanı bulunuyor. Son dönemde Ortadoğuluların talebinin arttığı Acarkent'te villa fiyatları ise 86 milyon ile 100 milyon TL'leri bulmuş durumda. Gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, fiyatların makul artışların ötesinde arttığını vurguladı. Özsan, "İstanbul'daki fiyatlar Miami'yi geçmiş durumda. Üstüne üstlük Miami'de 30 yıllık mortgage imkanı ve dolarla kira getirisi imkanı var. Pek çok müşterimiz İstanbul'daki dairesini satıp Miami'de topraktan sıfır projelere girdi" diye konuştu.

DENGE KALMADI

Özsan, fiyatlardaki artışın yabancıya satıştan kaynaklandığını, yılda 800 bin yeni konut yapılması gerekirken arzın durduğunu ve özellikle Ortadoğululardan gelen talebin fiyatları tüm kademelerde yükselttiğini anlattı. Konut arzının artmamasının yani yeni ev yapılmamasının ardında inşaat maliyetlerindeki hızlı artışın getirdiği öngörülemezlik var. Özsan, bu ortamda yüzde 5 seviyesinde olan yabancıya konut satışının ev fiyatlarındaki tüm dengeleri etkilediğini vurguladı. Özsan, Ruslardan ise İstanbul'da değil ama Antalya bölgesindeki gayrimenkullere ilgi olduğunu ekledi.

Vatandaşlık için konut değil, dükkan satılsın



Türkiye'de 250 bin dolarlık konut alan yabancılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanıyor. Bu yasanın çıkmasının ardından konut fiyatlarında, TC vatandaşlarının ev satın alma hayalini bile kuramaması ile sonuçlanan bir fiyat artışı süreci başladı. Songül Toprak Özsan, "Kanada yabancıya satışı yasakladı, Türkiye'de de mutlaka izin verilecekse işyeri satışına vatandaşlık verilsin, o da gayrimenkul, en azından konut piyasasındaki bu dengesizlik son bulur" ifadesini kullandı.

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN