Kadın çalışanın başına silah dayayan banka müdürüne verilen ceza belli oldu

Olay, 22 Temmuz 2020 tarihinde Kahramanmaraş'taki özel bir banka şubesinin kasa dairesinde meydana geldi. Bankanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda şube müdürü Turabi Kış, güvenlik görevlisinden aldığı silahı kasa kapısının yanında bekleyen müşteri hizmetleri uzmanı Melis Bindal'ın başına dayadı. Bindal'ın kamera görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turabi Kış hakkında 'silahla tehdit' suçundan 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"ŞAKA YAPTIM"

Mahkemede, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyen Turabi Kış, şaka yaptığını söyledi. Bundan dolayı Melis Bindal'ın kendisinden şikayetçi olmasına da anlam veremediğini belirten Kış, "Olay tamamen şakadan kaynaklıdır. Melis'in şikayetçi olmasına bir neden bulamıyorum. Çalıştığımız şubedeki tüm personel de bu olaya şaşırmıştır, çünkü gerçekten şakaydı" dedi.

'ŞAKA DEĞİLDİ'

Melis Bindal ise olayın şaka olmadığını, şikayetçi olmasının ardından Turabi Kış'ın tehditlerinin telefonla devam ettiğini öne sürerek, "Başka bir arkadaşımız için 'Vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben kafamı çevirdim" dedi.

2 YIL 5 AY 5 GÜN HAPİS

Davanın karar duruşmasına Melis Bindal ile Turabi Kış katılmazken, avukatları salonda hazır bulurdu. Duruşmada savcı, mütalaasında Turabi Kış'ın silahla tehdit dışında Melis Bindal'ı telefonla da arayarak tehdit ettiği için zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Turabi Kış'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Bu ceza daha sonra Turabi Kış'ın sabıkası olmaması nedeniyle de takdir indirimi uygulanarak 2 yıl 5 ay 5 güne düşürüldü.

'KANUNDAKİ EN DÜŞÜK CEZAYI ALDI'

Melis Bindal, yaklaşık 2 yıldır verdiği hukuk mücadelesi sonunda Turabi Kış'a verilen cezanın az olduğunu söyledi. Olaydan sonra hayatının altüst olduğunu, 7 yıl boyunca emek verdiği bankacılık kariyerini sonlandırarak Kahramanmaraş'tan ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Bindal, "7 ay boyunca İstanbul'da saklandım. Bu süreçte Turabi Kış çeşitli numaralardan arayarak beni ve ailemi ölümle tehdit etmeye devam etti. Yargılama neticesinde Turabi Kış'ın aldığı cezayı öğrenince şok yaşadım. Saldırgan ödüllendirilerek kanundaki en düşük cezayı aldı, benim ise kariyerim mahvoldu. Olay sonrasında çalıştığım banka Turabi Kış'ın tüm tazminat haklarını ona ödedi, benim hiçbir tazminat talebimi kabul etmedi ve beni dava açmak zorunda bıraktı. Saldırgan ödüllendirildi, mağdur olan ben ise cezalandırıldım. Hakkımı aramaya devam edeceğim" diye konuştu.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Melis Bindal'ın avukatı Oğuzhan Çökdü ise en üst sınırdan ceza beklerken en alt sınırdan ceza verildiğini belirterek, "Turabi Kış hakkında verilen hapis cezasının tarafımızca kabulü mümkün olmamakla birlikte, bu cezanın vicdanları yaraladığı da aşikardır. Karara itiraz edilerek, yasal süreci takip edeceğiz" dedi.