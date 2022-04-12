Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Güçlü bir devlete, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış bir millete sahip olmanın önemi daha iyi görülecektir. Devletini kaybetmiş toplumlarla, iç barışını sağlayamamış devletlerin yol açtığı vahim karmaşa dünya genelinde büyük krizlere davetiye çıkarmıştır.

Meselenin can alıcı noktası, çözümün bir parçası olabilmektir. Yapmak yerine yıkmayı tercih edenlerin bu düşüncemizi anlamasını beklemesek de üzerinde biraz tefekkür etmelerini beklemek en tabii hakkımızdır. Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri olamayacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Atatürk'ü anlamak' konulu ders verdiği medyaya yansımıştır. Anlattığı nedir? Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillete kulak verirsek battığımızı, bittiğimizi, heder olduğumuzu söylüyorlar. Bağımsız bir vicdan, hür bir kafa eşliğinde ışık diye ateşe koşanları uyarıyoruz.

"ZAMLAR GELİP GEÇİCİDİR"

Haksızlıklar elbet telafi edilir. Ekonomik sıkıntı varsa inanç birliği, güç birliği yapar hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere çıkarılır. Geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak zorundayız. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır.

"NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?"

Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunları Türk milletinin ekmeğine, emeğine hasıl olmuş meymenetsizlerdir. Dangıl dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Hisarımızda gedik açtırmayız, kalemizi düşürmeye çalışanlara göz açtırmayız. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen belagat kuvvetidir.

Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar zillettedir. Türkiye'nin moratoryuma gireceğini söyleyenler zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için şaibeli diyenler zillettedir. Aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.

Kılıçdaroğlu etap etap Türkiye Cumhuriyeti'nin sabrını test eden bir zırvadır, zorbadır, zillettir. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır, Türkiye Cumhur İttifakı'yla yükselecektir.

Devlet milletiyle bir bütündür. Birisi olmadan diğerinin anlamı yoktur. Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, huzur yoktur, bağımsızlık yoktur. Türk milleti devlet kuran, dünyada üstünlüğe sahip beşeri bir kuvvettir. 2 asırlık küresel dayatma siyasetinin sonucunu sadece son çeyrek yüzyıl siyasetine dayanarak çözemeyeceğimiz ortadadır. Bizleri doğru bir sonuca götürecek yaklaşım Türk milliyetçiliğinin Türk tarihindeki öneminin doğru analizinden geçmektedir. Yeni bir bin yıl yakalamak, geçmiş bin yılı tanımaktan geçmektedir. Geleceği konuşmaktan korkanların ve kaçanların geride kalmaları ve geride kalanları konuşmaları bu yüzdendir.