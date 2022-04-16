Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendikal haklarının kullanımına ilişkin ilgili mevzuatında herhangi bir sınırlama bulunmadığından dolayı ilgililerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri ve Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerektiğine dair görüş verdi.

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