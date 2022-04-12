Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm kamu kurumlarına bir yazı yazarak, 2022 yılı içerisinde mali hizmetler uzman yardımcılığı özel yarışma sınavı yapılmasının planlandığını, bu sınavla alınacak mali hizmetler uzman yardımcısı sayısının tespitine ve yapılacak diğer çalışmalara esas olmak üzere; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında mevcut mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı kadro/pozisyon sayısı ile yapılacak sınav için talep edilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı hakkındaki bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İŞTE O YAZI