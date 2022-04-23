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50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Nisan 2022 00:05
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50-d araştırma görevlisi yeniden kadroya başvuru yaparak atanabilir mi?

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan kişi ilgili üniversite tarafından başka bir enstitüde açılan aynı statüdeki kadroya başvuru yaparak atanmaya hak kazanmıştır. İlgili üniversite kişinin halihazırda aynı statüde görev yapması nedeniyle atama işlemini gerçekleştirmemiştir.

İdare mahkemesi, mevzuatta halen araştırma görevlisi olanlar hakkında böyle bir kısıtlama bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise; 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre gerçekleştirilen araştırma görevlisi atamalarının öğrenim süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla yapıldığı ve anılan atamaların burs verilmeyen başarılı lisansüstü öğrencilerin mali yönden desteklenmesini amaçladığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görmeyerek atamanın yapılmaması yönündeki kararı doğru bulmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/1186

Karar No: 2021/5966

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): ... Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 06/10/2020 gün ve E:2016/11530, K:2020/4056 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

KAPAT [X]

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi :İstemin kabulü ve Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçede öne sürülen düzeltme nedenleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesine uygun bulunduğundan düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin 06/10/2020 gün ve E:2016/11530, K:2020/4056 sayılı kararı kaldırılarak işin esası yeniden incelendi.

Dava; davacının Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca atamasının uygun görülmemesine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davalı üniversitenin, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde görevlendirilmek üzere bir adet araştırma görevlisi alımı ilanına başvuran davacının, yapılan değerlendirme sonucunda başvuranlar arasında 72,678 puanla birinci sırada bulunmasına rağmen, ilgili mevzuatça düzenlenmeyen bir gerekçeyle atamasının yapılmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3/p maddesinde, öğretim yardımcılarının; yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzman çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları olarak tanımlandığı, 33/a maddesinde, araştırma görevlilerinin, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili görevleri yapan öğretim yardımcıları olduğu, bunların anabilim ve ana sanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, Enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine, Rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanacakları, atama süresi sonunda görevlerinin kendiliğinden sona ereceği, 50. maddesinin (a) bendinde; lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenlerin, yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara göre seçileceği, (b) bendinde; yükseköğretim kurumlarının lisansüstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere gerekli planlamayı yapacağı ve önlemleri alacağı, (d) bendinde ise, lisansüstü öğretim yapan öğrencilerin kendilerine tahsis edilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca, araştırma görevlileri, lisansüstü öğretim yapmak amacıyla değil, araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak üzere öğretim yardımcısı olarak atanabilirler. Öğretim yardımcısı olarak nitelendirilen araştırma görevlileri anılan kadrolara belirli bir süre ile atanırlar ve öngörülen sürenin sonunda görev süreleri kendiliğinden sona erer. 50/d maddesine göre ise, Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanan öğrencilerle, yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora öğrencileri, bu öğrenim süreleri ile sınırlı olmak üzere atanırlar. Her iki maddede, araştırma görevliliğine yapılan atamaların amaç ve süreleri birbirinden farklı düzenlenmiştir. Bir başka ifade ile 33. maddeye göre yapılan atamalar hizmetin yürütülmesi amacını taşıdığı halde, 50/d maddesine göre yapılan atamalar ile burs verilmeyen lisansüstü öğrencilerin mali yönden desteklenmesi amaçlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davalı idarece Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca bir adet araştırma görevlisi alımı için 20/10/2015 tarihinde ilan verildiği, anılan ilana başvuran davacının 13/11/2015 tarihinde jüri tarafından yapılan sınavda başarılı olduğu, dava konusu işlemle davacının atamasının uygun görülmemesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Somut olayda; davacının 25/01/2013 tarihinde Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programına başladığı, 07/07/2014 tarihli Rektörlük Oluru ile davalı idarenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim dalına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca bir yıl süre ile araştırma görevlisi olarak atandığı, 09/09/2015 tarihinde ise davacının Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim (Fen Bilgisi) Anabilim dalında tezli yüksek lisans programına başladığı, 20/10/2015 tarihinde davalı idarece İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca bir adet araştırma görevlisi alımı ilanı verildiği, anılan ilana başvuran davacının Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim dalında 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yaptığının tespit edilmesi üzerine atamasının uygun görülmediği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar İdare Mahkemesince temyize konu Mahkeme kararında; yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi olarak başvurabilmeleri ve/veya başvuru sonucu atanabilmeleri için halen araştırma görevlisi kadrosunda çalışmıyor olmalarının gerektiği yönünde herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, böyle bir şartın varlığı halinde görev süreleri dolacak olan araştırma görevlilerinin, üniversite yönetim kurulunun kararıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere görev sürelerinin uzatılabilmesinin de mümkün olmayacağı hususuna yer verilmiş ise de; yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre öğrenim süreleri ile sınırlı olmak üzer yapılan araştırma görevlisi atamaları ile burs verilmeyen lisansüstü öğrencilerin mali yönden desteklenmesinin ve kadrolarda amacı dışında uzun sürelerle bulunulmasının engellenerek kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim dalında 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca görev yapan ve görev süresi 26/01/2016 tarihine kadar uzatılan davacının Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü için verilen araştırma görevlisi ilanına başvurduğu tarih itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca görev yaptığı hususu dikkate alındığında; 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılan araştırma görevlisi atamalarının geçici olarak öğretim yardımcılığı kadrolarına öğrenim süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla yapıldığı ve anılan atamaların burs verilmeyen başarılı lisansüstü öğrencilerin mali yönden desteklenmesini amaçladığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından işlemin iptali yönündeki temyize konu Mahkeme Kararının bozulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesinin ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine, 07/12/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

(X)- Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İstemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin reddi gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

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Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitede 50-d statüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının aynı üniversitenin farklı bir enstitüsünde yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılmaması yönündeki kararı doğru buldu!
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