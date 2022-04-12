Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda

Tasarruf sahiplerini döviz kurundaki spekülatif hareketlerden koruyan kur korumalı mevduat sisteminin ardından şimdi de enflasyon korumalı araçlar geliştiriliyor.

"Yurt içi tasarruf sahiplerini enflasyona karşı koruyacak alternatif yatırım araçları üzerinde de çalışıyoruz. Bu enstrümanlar ve atacağımız ilave adımlarla beklentileri düzelterek enflasyonu yıl sonu makul bir seviyeye getireceğiz."

Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu o yeni çalışmada.

Hem TL değerini korumak hem de enflasyonunun düşmesine katkı sağlamak

Çalışma sürüyor, detaylar açıklanmadı. Ancak yeni enstrümanın enflasyonun üzerinde bir getiri sağlaması bekleniyor.

Amaç hem Türk lirasının değerini korumak hem de enflasyonun düşmesine katkı sağlamak. Yeni finansal ürünün getirisinin yatırımcı tarafından tercih edilmesi hedefleniyor.

Tasarrufa enflasyon koruması

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek yeni çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Bankaya bir mevduat yaptığınız zaman orada size nominal faiz veriyor. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda reel faiz kalıyor. Eğer çekici bir reel faiz olursa o zaman gerçekten bu tarafta TL'ye doğru olan başlayan dönüş güçlenebilir."

Uzmanlar, yatırımcıların son dönemde sermaye piyasalarına artan ilgisinin, enflasyona dayalı ürüne olan talebi de olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor.