İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Altın fiyatları ne olacak, yatırımcı ne yapmalı?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Hac için yeni kura çekilecek mi?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti

Samsun'da bir fahri trafik müfettişinin 1 ayda kestiği 800 otopark cezası, emniyet tarafından iptal edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 14:17
Yazdır
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti

Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Samsun İl Temsilcisi Sedat Kır, Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün her sene yaptığı bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fahri trafik müfettişlerinin görev alanı ve yapması gerekenler ile sürücülerin yapması gerekenler hakkında bilgiler veren Sedat Kır, emniyette yapılan bilgilendirme toplantısında Samsun'da bir fahri trafik müfettişinin 1 ayda 800 araca park cezası yazdığını, bu cezaların tamamının da emniyet müdürlüğü tarafından iptal edildiğinin bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

"1 fahri trafik müfettişi ayda 800 otopark cezası kesmiş, cezaların hepsi iptal edildi"

Emniyetten yapılan bilgilendirmede fahri trafik müfettişinin 1 ayda kestiği 800 adet otopark cezasının iptal edildiğine değinen Sedat Kır, "Fahri trafik müfettişi 1 ayda toplam 800 adet otopark cezası yazmış. Bu otopark cezalarının tamamı emniyetçe iptal edilmiş. Çünkü 1 ayda 800 tane otopark cezası yazmak demek, 'bulvara çıkıp, baştan sona ceza yazmak' demek. Bu cezalar emniyetçe uygun görülmedi. Bu cezaları kesen fahri trafik müfettişinin fahri trafik müfettişliğinin elinden alınıp alınmadığı bilgisi ise bizlere verilmedi" dedi.

"Fahri trafik müfettişleri Samsun'da ilk 4 ayda 6 bin ceza yazmış"

Müfettişlerin 2022'nin ilk 4 ayında 6 bin trafik cezası yazdığına da değinen Sedat Kır, "Samsun'da fahri trafik müfettişleri 2022 yılında 6 bin ceza yazmış. Bu cezalar ağırlıklı olarak kırmızı ışık ihlali, araç sürerken telefonla konuşmak ve emniyet kemeri takmamak suçları önde geliyor. Yazılan cezalardan yüzde 6'sına itiraz edilmiş. Bu itirazlardan da çok az bir miktarı mahkemeden dönmüştür. Toplumda, 'fahri trafik müfettişleri kestiği cezadan komisyon alıyor' gibi yanlış bir bilgi var. Biz fahri ve gönüllü olarak yaptığımız için hiçbir maddi kazancımız yok. Şu anda Samsun'da 580 civarında fahri trafik müfettişi var. Geçen yıl bu müfettişlerin sayısı 430 civarındaydı. 2022'de 150'ye yakın müfettiş aramıza katıldı. Bu sayı daha da artabilir. Sürücülerin kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Etrafta polis ya da kamera yok diye kurallara uymamazlık yapmamaları gerekiyor. Sürücülerin fahri trafik müfettişlerini de unutmamaları gerekiyor" diye konuştu.

Kır, ayrıca fahri trafik müfettişi olmak isteyen kişilerde olması gereken özellikleri şöyle sıraladı:

"Fahri trafik müfettişi olmak için yaş kriteri 40 yaş ve üzeri olmak zorunda. Yüksek tahsilli olacaksınız. Asli ve kusurlu hiçbir cezanız olmayacak. Ehliyetiniz de en az 10 yıllık olacak."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Yem sektöründeki 7 teşebbüs, Rekabet Kurulu'nda savunma yaptı
Yem sektöründeki 7 teşebbüs, Rekabet Kurulu'nda savunma yaptı
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Din görevlileri belediye hizmetlerinde danışmanlık yapabilecek
Din görevlileri belediye hizmetlerinde danışmanlık yapabilecek

Bu Habere Tepkiniz

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Sanayide planlı büyüme şart

Sanayide planlı büyüme şart

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.