Sakarya'da acı olay: 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 15:29
Olay, Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D.'nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.'nin 9 yaşındaki ağabeyi O.D.D.'ye isabet etti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. O.D.D.'nin cansız bedeni yapılan incelemeler neticesinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız