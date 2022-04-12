CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Kabine bugün toplanıyor: Masada üç kritik gündem
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Temmuz zammı netleşiyor! Emekli, memur ve 65 aylığı için yeni hesap
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Savaş uyanıkları! YÖK alarma geçti
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Araç üretimi azaldı, pert araç bile yok satıyor
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'süresiz nafaka' açıklaması
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Belediye'deki usulsüzlük denetim raporuyla ortaya çıktı
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 30'un altına düştü
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Tarımda riskler artıyor... Sulama yapılamayabilir
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Biraz sabır
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
YÖK Başkanı: TPAO bu bölümleri kazananlara burs verecek
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi'nde molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacının kullanımına ilişkin güncellemeye gidildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 16:40
Yazdır
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi

Sağlık Bakanlığı, molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacının kullanımını çeşitli kronik hastalıklar, kalp krizi, inme geçirenler, alzaymır, morbid obezite ve down sendromu gibi grupları da kapsayacak şekilde genişletti.

Bakanlıkça "Kovid-19 Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi"nde molnupiravir etken maddeli antiviral Kovid-19 ilacının kullanımına ilişkin güncelleme yapıldı.

Bu kapsamda, 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilere verilen ilacın kullanımı, dünyadaki gelişmeler ve bilimsel çalışmaların verileri ışığında farklı hasta gruplarını içine alacak şekilde genişletildi.

Buna göre, molnupiravir etken maddeli ilaç, aşılama durumuna bakılmaksızın, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli, 18 yaş üstündeki şu hasta gruplarında da kullanılacak:

"Otoimmun, inflamatuar veya malign hastalıkları nedeniyle tedavi görenler, karaciğer sirozu olanlar, diyalize giren kronik böbrek yetersizliği hastaları, down sendromlu kişiler, orak hücreli anemisi olanlar, uç organ hasarı gelişmiş diabetes mellituslu kişiler, kalp krizi (myokard infarktüsü) geçirmiş hastalar, inme geçirenler, multipl skleroz, motor nöron hastalıkları, myastenia gravis, Huntington, alzaymır gibi beyin ve sinirleri etkileyen hastalıklar, morbid obez hastalar, evre 3 ve evre 4 kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, amfizem."

Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı ilk olarak "primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar ve AIDS hastaları" için başlatılmıştı.

İlaç, Kovid-19 geçiren, 65 yaş üstü ile söz konusu hastalıkları bulunan 18 yaş üstündeki kişilere ücretsiz ulaştırılıyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
CTE Genel Müdürlüğü 'Silivri Cezaevinde işkence' iddialarını yalanladı
CTE Genel Müdürlüğü 'Silivri Cezaevinde işkence' iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Yem sektöründeki 7 teşebbüs, Rekabet Kurulu'nda savunma yaptı
Yem sektöründeki 7 teşebbüs, Rekabet Kurulu'nda savunma yaptı
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri

Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!

İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, görevden alma işleminde ilginç savunmayı dikkate almadı

Danıştay, İdarenin "Hukuka uygun olarak görevden aldım, ispata gerek yoktur" şeklindeki savunmasını dikkate almadı.
Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Adalet Bakanlığındaki master ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenebilir mi?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm sadece MEB'i kapsamakta olup, Adalet Bakanlığı büro hizmet kolundadır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Sanayide planlı büyüme şart

Sanayide planlı büyüme şart

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni sanayi bölgeleri açmakla ilgili bir sıkıntının bulunmadığını belirterek, bu konuda 2040 Çevre Düzeni ve 2035 Ulaşım Master Planı dikkate alınarak adım atılması gerektiğine dikkat çekti.