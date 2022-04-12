Türkiye'nin Derya Büyükuncu talebine ABD'den ret!

ABD'de yaşayan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası sosyal medya medya hesabından 'helva' paylaşımı yapmıştı. Paylaşımın ardından Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

ABD makamlarıyla temasa geçen Türkiye, Derya Büyükuncu'nun ifadesinin alınmasını talep etti. Ancak ABD, Büyükuncu'nun paylaşımlarının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek söz konusu talebi reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir ifadenin yargılanabilmesi için ya direk tehdit içermesi ya da şiddet eylemine yol açmış olması gerekir" denildi.

Kaynak: İndependent Türkçe