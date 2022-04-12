Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü
Eklenme : 12 Nisan 2022 19:45
İlçe merkezindeki Koru mevksindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Datça Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız