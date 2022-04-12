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TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin üç kanun teklifi görüşüldü

CHP Grup Başkanvekili Özel: Yarın Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili elimizden alınmış anayasal gensoru yetkisini bir uluslararası anlaşmada fiili gensoruya dönüştürerek ülke gündemine getirmeyi ve tartışmayı düşünüyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Nisan 2022 21:49
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TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin üç kanun teklifi görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair üç kanun teklifi görüşüldü.

Genel Kurulda ilk olarak Türkiye ile Özbekistan Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İş birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin, Ukrayna'yı işgale yeltenerek çok büyük bir yanlış yaptığını ve suç işlediğini söyledi.

Rusya'nın savaş suçu, insani hukuk suçu işlediğine dair iddiaların çok kuvvetli gözüktüğünü ifade eden Sezgin, "Başkan Putin takıntı halinde kendi çarpık söylemine mahkum olmuş durumdadır. Önümüzdeki dönemde daha da vahim suçlar işlemesi halinde tutumunun ne olacağını şimdiden belirlemek durumundayız. Türkiye mevcut durumda ulusal çıkarlarımızın rehberliğinden şaşmamalıdır." diye konuştu.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Türk milletinin bin yılları aşan tarihi geçmişinden bugüne, yurtta da dünyada da barışı, huzuru ve güveni kendine şiar edindiğini vurguladı.

En üst düzeyde gerçekleştirilen yoğun diplomasi trafiği sonucu Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de vazgeçilmez bir aktör ve denge unsuru olduğunun açıkça görüldüğünü belirten Aydın, "Pandemi ile birlikte görülen ekonomi, enerji ve gıda tedarik zincirindeki küresel krizlerin yanı sıra bölgemizde yaşanan savaş ve sıcak çatışmalar karşısında büyük bir soğukkanlılıkla çözüm üretme girişimlerimiz ve uluslararası ilişkilerin yeniden canlandırılması hamlelerimiz takdire şayan, yerinde girişimlerdir." değerlendirmesini yaptı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise AK Parti'nin Türkiye siyasi hayatına girmesiyle Elazığ siyasi hayatının değişim yaşadığını söyledi. Elazığ halkının bugüne kadar sandığa gittiğinde şartsız ve koşulsuz AK Parti'ye oy verdiğini belirten Erol, bugüne kadar 5 milletvekilinden 4'ünü alan AK Parti'nin bundan sonra yapılacak ilk seçimde çıkarabileceği milletvekili sayısının biri geçemeyeceğini ileri sürdü.

Genel Kurulda daha sonra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İş birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Venezuela Arasında Güvenlik İş birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Bu arada, uluslararası anlaşmaların görüşülmesinden önce yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dikkat çektiğini anımsattı.

Özel, "Maalesef anayasal olarak elimizden alınmış bir yetki var ancak yarın bir uluslararası anlaşmada bunu bir fiili gensoruya dönüştürerek bu konuda hükümetin sorumluluklarını, diplomatik sorunları, yargısal sorunları ve vicdani sorunları tartışacağız. Buradan tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz, yarın Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili elimizden alınmış anayasal gensoru yetkisini bir uluslararası anlaşmada fiili gensoruya dönüştürerek ülke gündemine getirmeyi ve tartışmayı düşünüyoruz." dedi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, görüşmelerinin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından Akar, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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