Arızalanan kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan bir kargo şirketine ait uçakta havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak, Tekirdağ üzerinde turlamaya başladı. Yakıt azaltmak için bir süre havada tur atan uçak, daha sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.