Başak Cengiz'in adı cinayetin işlendiği sokağa verildi
Mimar Başak Cengiz'in ismi, geçen yıl cinayete kurban gittiği Ataşehir'deki sokağa verildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Nisan 2022 23:33
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısı, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Cinayetin işlendiği sokağa adı verildi
AA'nın haberine göre toplantıda, 9 Kasım 2021'de Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen mimar Başak Cengiz'in isminin, cinayetin işlendiği sokağa verilmesi teklifi sunuldu.
Komisyon raporunun 7. maddesinde yer alan teklifte, Barbaros Mahallesi'ndeki "Karanfil" sokağın isminin "Başak Cengiz Sokağı" olarak değiştirilmesi talep edildi. Talep, oy birliğiyle kabul edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız