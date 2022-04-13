Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezde düzenlenen 153. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, bir aylık aranın ardından yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili de konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIYORUZ"

İnşaat çalışmalarına dair bilgilendirme yapan Erdoğan, havalimanının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği havalimanının açılış tarihine de değinerek "Önümüzdeki ay açılışını yapacağız." dedi.