AÖF sonuçları açıklandı
AÖF ara sınav sonuçları açıklandı. AÖF ara sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Dört oturumda yapılan sınavın sonuçları açıklandı. İşte, AÖF sonuçları sorgulama ekranı linki!
2022 AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF sonuçları merakla bekleniyor. Sınavda başarılı olup olmadığını ve notunun kaç olduğunu merak eden öğrenciler 2022 AÖF sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. AÖF geçme notu kaç? E Devlet AÖF sonuçları sorgulama ekranı linki açıldı. AÖF sonuçları açıklandı!
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Sonuçları açıklandı.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 - 100 AA 4,00 Geçti
77 - 83 AB 3,70 Geçti
71 - 76 BA 3,30 Geçti
66 - 70 BB 3,00 Geçti
61 - 65 BC 2,70 Geçti
56 - 60 CB 2,30 Geçti
50 - 55 CC 2,00 Geçti
46 - 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 - 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 - 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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