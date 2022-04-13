2022 AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF sonuçları merakla bekleniyor. Sınavda başarılı olup olmadığını ve notunun kaç olduğunu merak eden öğrenciler 2022 AÖF sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. AÖF geçme notu kaç? E Devlet AÖF sonuçları sorgulama ekranı linki açıldı. AÖF sonuçları açıklandı!

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 - 100 AA 4,00 Geçti

77 - 83 AB 3,70 Geçti

71 - 76 BA 3,30 Geçti

66 - 70 BB 3,00 Geçti

61 - 65 BC 2,70 Geçti

56 - 60 CB 2,30 Geçti

50 - 55 CC 2,00 Geçti

46 - 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 - 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 - 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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