Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
Genel Müdüklükten 'e-devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili açıklama
Genel Müdüklükten 'e-devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili açıklama
AÖF sonuçları açıklandı
AÖF sonuçları açıklandı
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ali Erbaş: Umreye gidecekler hazırlıklarını yapsın
Ana sayfaHaberler Siyasi

Genel Müdüklükten 'e-devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada yer alan 'e-devlet verilerinin sızmış olduğu' iddiasıyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 02:23
Yazdır
Genel Müdüklükten 'e-devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair haberlerine ilişkin, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "12.04.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-Devlet' verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerinde var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklaması yapılması gerekliliği hasıl olduğu belirtildi.

Merkezi Nüfus idaresi sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistem olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Teşkilatımız Siber İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonlarının değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Merkezi Nüfus idaresi sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almadığı vurgulandı.

Asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağının ifade edildiği açıklamada, "Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi kişiler hakkında bakanlığımız hukuk hizmetleri genel müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Acentelerden 'Kadir Gecesi' hazırlığı, umre seyahatleri yeniden açıldı
Acentelerden 'Kadir Gecesi' hazırlığı, umre seyahatleri yeniden açıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı hakimlerin çocuklarını Belediye'de işe aldırdığı iddiası
Büyükşehir Belediye Başkanı hakimlerin çocuklarını Belediye'de işe aldırdığı iddiası
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AÖF sonuçları açıklandı
AÖF sonuçları açıklandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu
Hasan Cemal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti
Hasan Cemal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti

Bu Habere Tepkiniz

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?
Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı
Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Ramazanı yaşat İLANDIR
Ramazanı yaşat
https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
2021/13 sayılı Genelge kaldırıldı. Hamileliğinin 24-32. haftasın olanlar için açıklama yapılmalı!
İdari İzinleri Kaldıran Genelge Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Açıklanmalı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 90.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 13 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-18)
Haftanın fırsat ürünleri (11-18)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri