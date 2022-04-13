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Sanal ticaretin devleri dinlenecek

Pandemi sonrası ticaret internete kayarken, bu alanda bir düzenleme ihtiyacı da arttı. AK Parti kurmayları bir süredir üzerinde çalışılan 'e-Ticaret Kanun Teklifi'yle ilgili bu hafta alışveriş sitelerinin yetkililerini dinleyecek. Yasa teklifinin bayramdan sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 13 Nisan 2022 07:30
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Sanal ticaretin devleri dinlenecek

AK Parti, pandemi döneminde artan internet alışverişlerini düzenlemek ve hem üretici hem de tüketiciyi korumak için bir süredir üzerinde çalıştığı e-Ticaret Kanunu'yla ilgili bu hafta önemli bir adım atacak. AK Parti kurmayları, kanun teklifi hazırlıkları çerçevesinde son dönemlerde öne çıkan alışveriş sitelerinin yetkilileriyle bir araya gelecek. Yapılacak görüşmelerde, alışveriş sitelerinin karşılaştıkları sorunlar ve düzenlemeye ilişkin görüş ve öneriler dinlenecek. Bunların yanı sıra, internet sitelerinin işleyişi ve yaptıkları faaliyetler yerinde incelenecek. Daha sonra, elde edilen veriler doğrultusunda düzenlemeye son şekli verilecek. AK Parti kurmayları, düzenlemenin hem üreticinin hem de tüketicinin yararına olacağını dile getiriyor.

DETAYLI ÇALIŞMA ŞART

Kanun teklifinin bayramdan sonra Meclis gündemine getirilmesinin planlandığını söyleyen AK Parti kurmayları, yeni dönemde ticaretin internete kaydığını ve buna göre bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyor. Optimum düzeyde bir dengenin kurulmasını istediğini aktaran AK Parti kurmayları "Sistemi tam olarak kavrarsak daha iyi hareket ederiz. Sistemin işleyişi hakkında bilgi alacağız. Türkiye'nin maksimum yararını sağlayacak, ticaret akımından geri kalmayacak, küresel bir aktör olacak, içerideki her üretici ve tüketiciyi koruyacak bir düzen kurmamız gerekiyor. Bunun için de çok detaylı bir çalışma yapmamız şart" dedi.

ESNAF DA KORUNACAK

Yapılacak düzenleme ile ürünleri satan firma ya da kişilerin sorumluluk alanları belirlenecek. Bunların yanı sıra, 'e-Ticaret Kanun Teklifi'nde esnafı koruyacak adımlar da atılacak. Esnafın, mağaza için ödediği kira parası, eleman ücreti ve diğer giderlerinin internetten satış yapan firmalara göre daha fazla olması nedeniyle bu konuda da bir düzenleme yapılabileceği dile getiriliyor. AK Parti kurmayları "Bu konuda da çok fazla şikayet alıyoruz. Hem esnafı koruyacak hem de internet üzerinden yapılan satışlara bir düzenleme getirecek çalışma üzerindeyiz" diye konuştu.

EBRU KARATOSUN

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