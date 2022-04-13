3 üniversite toplamda 32 personel almak için ilana çıktı
KTO Karatay, İzmir Katip Çelebi ve Türk-Alman Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Nisan 2022 07:48
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 nisan 2022
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 27 nisan 2022
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Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 nisan 2022
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