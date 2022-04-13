Binlerce gence iş kapısı açılıyor

Başkan Erdoğan, KOSGEB'in salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik destek programının yeni fazını 3 Ocak'ta açtı. Programın yeni aşamasında 75 bin meslek lisesi veya üniversite mezunu gencin istihdam edileceği hedefi konuldu.

Programda başvurular, 31 Mart itibariyle sona erdi. Son 12 aylık ortalama istihdamını koruyan ve son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki, teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmeler programdan yararlanabiliyor.

FAİZSİZ, TEMİNATSIZ KREDİ

İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletme sahibinin kadın olması durumunda destek 110 bin liraya çıkıyor. Aynı şekilde işe alınan personel kadınsa destek yine 110 bin lira olarak uygulanıyor.

KOSGEB'e 56 bin işletmeden 116 bin personel için başvuru geldi. İşletmelerin yaklaşık 12 binin sahibi ya da çalışanlarının çoğunluğunun kadın olması dikkat çekti. Başvuruların yüzde 86'sını mikro, yüzde 14'ünü küçük ölçekli işletmeler oluşturdu.

1.8 MİLYARLIK ÖDEME YAPILDI

Destekten yararlanan 21 bin işletme, 36 bin personel istihdam etti. KOSGEB, bu işletmelere destek tutarının yarısından oluşan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 850 milyon lira ödeme yaptı. SGK kayıtlarından istihdam taahhütlerini yerine getirdiği görülen işletmeler 6 ay sonra ikinci taksitlerini alacak.

Geçici onay verilen işletmeler, destek kapsamındaki yeni personeli en geç Nisan ayında istihdam edecek. Söz konusu personelin SGK kayıtlarına yansımasını takiben işletmeler en geç Mayıs sonuna kadar deme talep edebilecek.

25 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Programda Mayıs ayından itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem başlayacak. 2024 Mayıs'tan itibaren 4'er aylık 6 taksitte KOSGEB'e ödeme yapılacak. Programa daha önce destek alan firmalar da yararlanabiliyor.

İstihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girmesi durumunda şartları taşıyan başka personel alındığında da destek sürecek. Yenilikçi genç işletmelerde ciro şartı aranmayacak.

Hazal Ateş