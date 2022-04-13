BES getirisi yıla hızlı başladı

Sermaye piyasalarındaki hareketlilik ve özellikle Borsa İstanbul'un pozitif ayrışması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına da yansıdı. BES'te biriken fonlar yıla hızlı başladı ve ilk üç ayda ortalamada yüzde 14 getiri rakamına ulaşıldı. BES'te en çok eleştirilen alanlardan biri olan ancak son üç yılda iyi bir performans sergileyen fonların getirisine yüzde 30'a çıkan devlet katkısı da eklenince bu reel getiri, enflasyonun da oldukça üzerinde bir fon artışı sağlayarak biriken paranın erimesinin önüne geçiyor.

ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ARTTI

2019, 2020 ve 2021 yıllarında emeklilik yatırım fonlarının sırasıyla ortalama reel getirilerinin yüzde 7, 12 ve 14 olarak gerçekleştiğini belirten Metlife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, "Dünyada yüzde 3'ün üzerindeki reel getiri oldukça başarılı bir performans olarak algılanır. Üç ardışık yılda bunu başarmak önemli. Bu bahsettiğim yıllarda hisse ve yabancı para cinsi fonlara yatırım yapanlarda rakam yüzde 60'lara çıktı. 2022'de de başlangıç hızı yüksek oldu. İlk üç ayda BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonları yüzde 14 gibi yüksek bir getiri sağlamış durumda" şeklinde konuştu.

YÜZDE 60'A KADAR ÇIKTI

BES getirileri hakkında konuşan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da "BES'in makro ekonomik açıdan öneminin oldukça kalın bir şekilde altının çizildiği bir dönemden geçiyoruz. Pandeminin yarattığı finansal zorluklar da dikkate alındığında bireylerin yaptıkları tasarrufların faydası ortaya çıktı. BES'te çok manşet olmayan pek çok düzenleme yapıldı ve bireysel emekliliğe olan destek artırıldı diyebilirim. 18 yaş altı rakamlara bakarsak geçen sene ortasından beri 300 bine yakın katılımcı olduğunu görüyoruz. Son üç dört senedir yaklaşık 7 milyon seviyesinde olan katılımcı sayısının tekrar bir artış trendine girdiğini görüyoruz. Bireysel emeklilikte toplam 250 milyar olan rakamın 280 milyarlarda toplam birikim söz konusu. Geçen sene itibarıyla baktığımızda oldukça iyi getiriler görüyoruz. Yüzde 60'a varan getiriler var" dedi.

DEVLET KATKISI 26 MİLYAR TL OLDU

BİREYSEL Emeklilik Sistemi'nden Nisan 2022 itibarıyla yatırımcıların fon tutarı 232 milyar 725 milyon TL oldu. Bu rakamın 176 milyar TL'si faizli 56 milyar TL'si ise faizsiz olarak gerçekleşti. Devlet Katkısı Fon Tutarı ise 26 milyar 422 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketlerin katılımcılarının toplamı da 7 milyon 278 bin kişiye kadar çıktı.

BORSA İSTANBUL GETİRİYİ SIÇRATTI

BORSA İstanbul son 1 hafta, 1 ay, 6 ay ve yıl başından bu yana dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Kar rekoru kıran şirketlerin rekor temettü ödemeleri Borsa İstanbul'u 4 ayrı zaman diliminde gösterdiği performansla dünyanın zirvesine taşıdı. Analistler son bir haftada banka hisselerine de talebin arttığına dikkat çekerek, endeksin kısa vadede ilk hedefinin 2.500 seviyesi olduğu görüşünde.

Barış Ergin