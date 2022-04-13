Belediye'nin dağıttığı ekmek indirim kodunun markette geçmediği iddiası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara ekmek indirim kuponunun verildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Fırıncılar Odası, 200 gram somun ekmeğin fiyatının 2.5 liradan 1.5 liraya gerilediğini duyurmuştu.

'HİÇBİR MARKET FİŞLERİ KABUL ETMİYOR' İDDİASI

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Belediye tarafından dağıtılan bu fişlerin ekmekte 1 lira indirim yaptığı iddia edilirken eski CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Avukat Umut Yılmaz, dün akşam iftara gittikleri bir ailenin elinde 30 adet bu fişten olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "BİM ve şehrin en ünlü marketi Oli'ye gittim. Buralarda fiş geçmiyor. Yurttaş ise ekmek fişi veriyorlar ama hiçbir market kabul etmiyor diyor" dedi.

Yılmaz, bir aya kadar şeker fişlerinin ortaya çıkacağını söylerken, "Bu bir karne sistemi. Bizim karşı çıktığımızı bildikleri için karne değil fiş yazıyorlar. Bir aya kadar şeker karnesi ya da fişlerini de göreceğiz. Duyumlarını alıyorum" ifadelerini kullandı.