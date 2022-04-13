İşletme sermayesi ihtiyacı kredileri uçurdu

3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Bahçeli: Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçici
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Konutta ilk eve özel kredi beklentisi arttı
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Bakan yardımcısı Nihat Pakdil'e ilişkin haksız eleştiriler!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İşletme sermayesi ihtiyacı kredileri uçurdu

Ticari kredilerde 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış büyüme 1 Nisan haftasında yüzde 45,8'e geldi ve 23 ayın ardından en yüksek seviyesinde. Bankacılık kaynakları artışın bir kısmı yeni yatırımdan olsa da büyük kısmının işletme sermayesi ihtiyacından kaynaklandığını söyledi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 13 Nisan 2022 09:37
Yazdır
İşletme sermayesi ihtiyacı kredileri uçurdu

Yeni Türkiye ekonomi politikası kapsamında hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Merkez Bankası metinlerinde 'selektif kredi' yaklaşımı öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de önceki gün yaptığı açıklamada kredi büyümesine ticari kredilerin öncülük ettiğini belirtti. Merkez Bankası verilerine göre de 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yüzde 40,93, ticari kredi büyümesi ise yüzde 45,76 oldu. Ticari kredilerdeki bu yıllık artış 26 Haziran 2020 haftasındaki artışın ardından en hızlı büyümeye işaret ediyor. Bankacılık kaynakları yeni yatırım ihtiyacı olsa da 23 ayın ardından böylesi bir hız kazanan ticari kredi kullanımında en büyük ihtiyacın işletme sermayesinden kaynaklandığına dikkat çekti.

Türkiye'de yüzde 61,1'e gelen tüketici enflasyonu, dünyada artan emtia fiyatları, enerji fiyatlarındaki yükseliş, TL'deki değer kaybı işletmelerin sermaye ihtiyacının her geçen gün artmasına neden oluyor. Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre ticari kredilerde bu denli hızlı yükselişin temel nedenini de 'işlerin yürümesini sağlamak' amacıyla kullanılan krediler oluşturuyor.

Temmuz 2020'den sonra ilk kez yüzde 40'ı aştı

Ticari kredilerde 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış büyüme 25 Şubat 2022 haftasından bu yana kesintisiz yükselişini sürdürüyor. Öyle ki 25 Mart'ta ilk kez yıllık olarak yüzde 40'ın üzerine çıkarak yüzde 43 artan ticari kredi büyümesi 1 Nisan haftasında ise yüzde 45,76 büyüme sağladı. Böylece de toplam kredi büyümesi Temmuz 2020'nin ardından ilk kez yüzde 40'ın üzerine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre de bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi 1 Nisan itibariyle 5.5 trilyon liraya ulaştı. Ticari ve diğer kredilerin büyüklüğü ise 4.4 trilyon lira olarak hesaplandı.

1 Nisan haftasında kamu bankalarında ticari krediler yüzde 36,13 büyürken özel bankalarda büyüme yüzde 55,53 oldu. Kamu bankalarında toplam krediler 2.5 trilyon lira olurken ticari ve diğer krediler ise 2.1 trilyon liraya ulaştı. Yabancı sahipli bankalarda toplam kredi hacmi 1.3 trilyon lirayı aşarken ticari ve diğer kredilerin büyüklüğü 1.1 trilyon liraya geldi. Yerli özel bankalarda da 1.6 trilyon lira olan toplam kredi hacminin 1.2 trilyon lirasını ise ticari ve diğer krediler oluşturdu.

Tüketicideki büyümede lider kamu bankaları

Tüketici kredilerinde ise büyüme çift haneli olsa da ticari kredilerin yanında daha düşük ivmede yaşanıyor. Merkez Bankası verilerine göre toplam tüketici kredisi büyümesi 1 Nisan haftasında yıllık olarak yüzde 14 olurken kamu bankalarında bu oran yüzde 16,71, özel bankalarda ise yüzde 11,93 olarak hesaplandı. Ticari kredi büyümesinde özel bankalar kamu bankalarının önüne geçerken tüketici kredilerinde kamu bankalarının büyümede lider.

Tüketici kredi hacmi 1 Nisan haftasında 1 trilyon 35 milyar lira oldu. Bunun 476.5 milyar lirasını ise ihtiyaç kredisi kullanımı oluşturdu. Kamu bankalarında 394.6 milyar lira olan tüketici kredisi hacmine karşılık yabancı bankalarda 284.4 milyar lira, yerli özel bankalarda ise 356.4 milyar lira oldu.

Ticari kredi faizi ortalama yüzde 20,95 seviyesinde

Merkez Bankası verilerine göre 1 Nisan haftasında bankaların TL cinsi ticari krediler için uyguladıkları faiz oranı önceki haftaya göre 5 baz puan artışla yüzde 20,95 seviyesine çıktı. Tüketici enflasyonu ise mart itibariyle yüzde 61,1 seviyesinde bulunuyor. TL cinsi ticari kredi fonlaması tüketici enflasyonunun oldukça altında devam ediyor. Ancak yüzde 14 olan Merkez Bankası politika faizinin ise üzerinde TL cinsi ticari kredi faizleri. Yine Merkez Bankası verilerine göre 1 Nisan haftasında TL bazlı konut kredi faizleri önceki haftaya göre 17 baz puan azalışla yüzde 17,96'ya; taşıt kredi faizleri 11 baz puan azalışla yüzde 24,95'e ve ihtiyaç kredi faizleri 50 baz puan azalışla yüzde 28,04'e geriledi. Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 35 baz puan artışla yüzde 15,95'e çıktı. Dolar mevduat faizi 15 baz puan artışla yüzde 1,09 ve Euro mevduat faizi 6 baz puan artışla yüzde 0,48 oldu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Varank, şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Bakan Varank, şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 TL sınırının üzerine çıktı
Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 TL sınırının üzerine çıktı
Bakan Nebati: BIST 100 tarihi rekora imza attı
Bakan Nebati: BIST 100 tarihi rekora imza attı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
Metal fiyatlarında yükseliş: Çinko 15 yılın zirvesinde
Metal fiyatlarında yükseliş: Çinko 15 yılın zirvesinde
Firari İpek'e kötü haber
Firari İpek'e kötü haber

Bu Habere Tepkiniz

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!
Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?
Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Ramazanı yaşat İLANDIR
Ramazanı yaşat
https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı
Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun! İLANDIR
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!
https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında İLANDIR
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz
Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar
Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
5510'a tabi engelli memurlar için SGK Mevzuatı ve E-Devlet Bilgileri
Sosyal güvenlik mevzuatına göre 5510'a tabi engelli memurların emeklilik şartları ile e-Devlet' de görünen emeklilik şartları arasındaki farklılık neden kaynaklanmaktadır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Yargı 29.Bölüm Fragmanı
Yargı 29.Bölüm Fragmanı
Yargı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar
Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar
Rusya?nın Ukrayna?ya başlattığı savaşta Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna?nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi.