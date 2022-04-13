Bakan Nebati: BIST 100 tarihi rekora imza attı

Hazine ve Maliye Bakanı "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı.



Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz. https://t.co/N2T8E5CS0x Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 13, 2022