Zuhal Topal programda bayıldı

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Yemekteyiz programının 153. Yeni bölüm fragmanında sunucu Zuhal Topal'ın bayılma anı izleyenleri şoke etti.

Lezzet yarışması hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşurken 13 Nisan bugün ekranlara gelen programda izleyenler, set ekibi ve yarışmacılar ünlü sunucunun kendinden geçtiği anlarla büyük bir şoka uğradı. Yaşanan olay sonrası Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'a ne oldu, neden bayıldı? Gibi sorular gündeme geldi. İşte TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Yemekteyiz yarışmasında Zuhal Topal'ın bayılma anı ve detaylar...