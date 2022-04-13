Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF'de çalışabilmek için aranan şartlar 5411 sayılı Kanunun 121 ve 113. maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanunun 121. maddesinde "Bu Kanun ile Fona verilen görevlerin gerektirdiği görev ve hizmetler, Fon avukatları, Fon denetçisi ve denetçi yardımcıları, Fon uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile idari personel eliyle yürütülür. Fonun her türlü personelinin bu Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları zorunludur." hükmü yer almaktadır.

Bu maddenin atıfta bulunduğu 113. maddeninin birinci fıkrasında aranan şartlar ise şu şekildedir:

"a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

c) 26 ncı maddede yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak.

d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak."

DEĞERLENDİRME

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye 12 Nisan 2022 tarihinde sunduğu kanun teklifiyle, 121. maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmektedir:

"Fonun destek personeli bakımından 113. maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki koşul aranmaz"

Kanun teklifinde yer alan bu maddeyle, destek personeli için lisans mezunu olma şartı kaldırılmaktadır. Bu maddenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde, TMSF'de fon destek personeli (şoför, odacı, güvenlik görevlisi) için lisans mezunu olma şartı kaldırılmış olacaktır.

Memurlar.net'in notu: Kanun teklifinin gerekçesinde destek görevlisi olarak "kat ve mutfak görevlisi, şoför, güvenlik vb." denilmiştir. Kanunda bu yönde bir tanımlama yer almamaktadır. Yani hangi personelin destek hangi personelin idari personel olduğunun ayrımı net olarak gösterilmemiştir. Bu bölümde de bir tanımlama yapılması uygun olacaktır.

Kanun teklifinin tam metni için tıklayınız.