Esra Hankulu'yu öldüren Ümitcan'a mahkeme 10 yıl hapis verdi

Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Havalar ne zaman ısınacak?
Havalar ne zaman ısınacak?
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
İnternetten alışverişi en çok bu günlerde yaptık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Esra Hankulu'yu öldüren Ümitcan'a mahkeme 10 yıl hapis verdi

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Nisan 2022 11:45
Yazdır
Esra Hankulu'yu öldüren Ümitcan'a mahkeme 10 yıl hapis verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, savcının önceki celse esas hakkındaki görüşünü sunduğunu, buna ilişkin tarafların savunmasının alınacağını söyledi.

Önceki beyanlarını yinelediğini belirten sanık Uygun, kimseyi öldürmediğini iddia ederek, "Doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır, suçsuzum." dedi.

Sanık avukatı da olay yeri görüntüleri incelenmeden mütalaanın sunulduğunu öne sürdü.

Bu nedenle savcının, sanık Uygun'un üst sınırdan cezalandırılmasına yönelik talebinin hükme esas alınamayacağını savunan sanık avukatı, "Olay günü müvekkilim evden ayrılmadan önce Esra hayattaydı, bu durum delillere de yansımaktadır. Dolayısıyla müvekkilimi cinayetle suçlamak haksızlık olacaktır." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanıklar Civelek ve Gürgil'in avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraat kararı verilmesini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uygun'u, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, olay esnasında "suç delillerini karartmakla" suçlanan sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e de takdir indirimi yaparak 1 ay 6'şar gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre 3 Ağustos 2021'de Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek gözaltına alındı.

Sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Gürgil ve Civelek'in de "suç delillerini karartmaktan" 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
1,5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 16 yaşındaki kişi tutuklandı
1,5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 16 yaşındaki kişi tutuklandı
Evleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri paraları da yandı
Evleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri paraları da yandı
İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'da inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis istemi
Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene 6 yıl hapis istemi
Camide hırsızlık! Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar
Camide hırsızlık! Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar

Bu Habere Tepkiniz

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Bakanlıktan, 'Sendika üyelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılsın' talebine cevap!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet sistemi üzerinden yapılması talebine cevap verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Rusya?nın Ukrayna?ya başlattığı savaşta Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna?nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi.