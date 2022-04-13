Kocadan ve babadan aynı anda emekli maaşı alınabilir mi?

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Çift maaş alma hakkı yalnızca emeklilere değil, dul ve yetimlere de tanınan bir haktır. Her ne kadar dul dendiğinde kadınlar akla gelse de, eşi vefat eden erkekler de dul olmaktadır. Ekonomi haberleri ile ilgili araştırma yapan pek çok kişinin araştırdığı konu başlıklarından bir tanesi çift maaş alma hakları yönünde olmaktadır.

Hem kocadan hem de babadan maaş alınabilir mi?

Haber içeriklerine göre SGK'nın gerekli şartlarını taşıyan kişiler çift maaş alabiliyor. 5510 sayılı SGK Kanunu gereğince dul kadınlara gelir/aylık bağlama işlemi uygulanır. Buna göre eşi 01.10.2008 tarihinden sonra vefat edenler dul ve yetim aylığını aynı anda alamaz. Bu kişiler bu aylıklardan daha yüksek olanına sahip olabilir.

Çift maaş nasıl alınır?

Hangi kola bağlı olarak emekli olursanız olun, vefat eden eşinizden dul aylığı alabilirsiniz. Haber ayrıntılarına göre meklilik kollarına bağlı olarak hesabınıza yatırılacak tutar değişiklik göstermektedir.

Son dakika habere göre; SSK emeklisi bir kişi eşini kaybettiğinde Bağ-Kur emeklisi eşinden dul aylığı alabilmektedir.

Vefat eden eş SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise emekli eş maaşın yüzde %50'sini,

Vefat eden eş Emekli Sandığı'ndan emekliyse maaşın yüzde 75'ini alabilmektedir.

Üç maaş alınabilir mi?

Emekli kadının bazı durumlarda üç farklı maaş alması da mümkündür. Haberler bir kişinin kendi çalışması nedeniyle SSK emekli maaşını, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasından dul aylığını ve Emekli Sandığı'ndan emekli babasından yetim aylığını alabileceğini ortaya koyuyor.

Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı almaya devam edebilmesi için başka bir evlilik yapmaması gerekmektedir. Dul maaşları ancak yeni evlilik veya ölüm durumlarında kesilmektedir. Bu süreçte başvuruda bulunan hak sahipleri çift maaş alma hakkına sahip olabiliyor. Baba veya annesini kaybeden erkekler, 18 yaşına kadar kesintisiz ve öğrenciliğinin devam etmesi halinde 25 yaşında kadar kesintisiz yetim aylığı alma hakkına sahiptir. Erkek çocuğun çalışmasına engel olabilecek bir durum söz konusu olduğundaysa yaşa bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı verilebilmektedir.

Kaynak : https://www.haber365.com.tr/kocasindan-emekli-maasi-alan-babasindan-da-alabilir-mi-cift-maas-hakkinda-sik-sorulan-sorular-ve-cevaplari-h278297