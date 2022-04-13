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Sağlık Bakanlığından 10 bin işçi alımına ilişkin göreve başlama duyurusu

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 6/7 Nisan 2022 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura sonucu 10.000 kadroya atanacak kişiler Bakanlıkça belirlenmiş olup, il sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Nisan 2022 14:00
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Sağlık Bakanlığından 10 bin işçi alımına ilişkin göreve başlama duyurusu

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KURA USULÜ İLE ATANMAYA HAK KAZANAN 10000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.000 kadroya "Temizlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım Ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı(Hastane), Şoför," mesleklerinde 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonrası atanmaya hak kazanan adaylar asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. İller bazında yerleşmeye hak kazanan adayların listeleri Bakanlığımızca İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Bu kapsamda taşra teşkilatına yerleşenlerin göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1- 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 13-22 Nisan 2022 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birlikte yerleşmeye hak kazandıkları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacaktır. Kura neticesinde asil olarak atanmaya hak kazananlar Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine şahsen başvuru yapacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Atanmaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri; 25.04.2022-18.05.2022 tarihleri arasında Bakanlık Makamının 07/03/2022 tarih ve 63077 Oluru ile değiştirilen 24/12/2018 tarihli ve 534 sayılı onayın 16 ncı maddesi ile İl Sağlık Müdürlükleri uhdesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. Asil adayların atanmaya esas belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminde bulunan ilgili alana girişi yapılacaktır. Mezkür belgeler kişiler adına oluşturulacak özlük dosyalarında İl Sağlık Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

3- Adayların 17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Arşiv Araştırmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlığımızca deruhte edilecek olup, arşiv araştırması uygun olanların atama işlemleri Bakanlığımızca yerine getirilecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları halinde diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

6- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimler İl Sağlık Müdürlüklerince yerine getirilecek olup, atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüklerince resmi yazışma yoluyla bilgi verilecektir.

7- Hastalığı nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

8- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle atanmaya müteakip göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

9- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına asil olarak yerleşen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

10- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adreslerdeki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde asil olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin Ek-1'de yer alan başvuru evrakları İl Sağlık Müdürlüklerince kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacak, uygun görülenlerin atamalarının yapılabilmesi için evrakları ÇKYS'de belirtilen modüle girilecek olup atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.

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