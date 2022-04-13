Otobüste rahatsızlanan yolcuyu kadın şoför hastaneye yetiştirdi
Siirt'te otobüs şoförü Hülya Yıldız, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 17:04
Siirt'te belediye otobüsüne binen yolculardan biri rahatsızlanıp bayıldı. Diğer yolcular düşen adamın yardımına koştu.
Otobüs şoförü Hülya Yıldız, güzergahını değiştirip yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Bayılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü Yıldız, daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız