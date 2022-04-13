Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda

Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kanun teklifinin, kamuda ve özel sektördeki hukuk fakültesi mezunlarının stajının nasıl yapılacağı ile çoklu baro sistemiyle beraber İstanbul ve Ankara'da kurulan 2 nolu barolara yapılacak adli yardım ödeneğinin hangi puantaja göre belirleneceğine ilişkin düzenlemeyi içerdiğini söyledi.

Getirdikleri kanun teklifi ile staj konusunda fiilen bir standart ortaya koyduklarını belirten Özkan, "Fiilen stajını yapmasına engel olmamak şartıyla bir hukuk fakültesi mezununun gerek özel sektörde gerekse kamuda stajını yapmasına imkan sağlıyoruz. Bir memur eğer stajını yapmak istiyorsa, mesai saatleri itibarıyla da fiilen buna imkanı yoksa ücretsiz izne ayrılıyor. Ücretsiz izin süresi diğer memurlarla aynı değil stajını tamamlayana kadar. 1 yıl 1 ay veya 1,5 yıl gibi bir sürede stajını bitirebilirse memuriyetini de kaybetmeden kendi kamu kurumuna dönebilecek." dedi.

Özel sektörde sigortalı çalışan bir hukuk fakültesi mezununun da fiili bir engeli yoksa stajını yapabileceğini aktaran Özkan, kanun teklifi ile adli yardım ödeneğinin ildeki vatandaş sayısı dikkate alınarak paylaştırılacağını da belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını, suç oranının yüksek olduğunu ve komisyonun bu alanda çalışması gerektiğini belirterek, "Bugünkü düzenleme şunu gösteriyor, ortada kamu yararı düşüncesi ile yani halkın faydası düşüncesiyle getirilen bir düzenleme yok. Mevcut iktidarın, AKP, MHP ittifakının ciddi bir oy kaybı var ve 'bu oy kaybını yasal düzenlemelerle nasıl telafi ederiz?' endişesi var. Kişisel ikbal bekleme ve özel arzuya dayanan düzenlemeler var." değerlendirmesini yaptı.

Yapılan düzenlemelerde baroların görüşlerinin alınması gerektiği halde alınmadığını öne süren Emre, avukatlık mesleğinde yeterli olanakların olmadığını, stajyerlerin staj yapacak yer bulamadığını, geçinemediklerini vurguladı.

- "Başka bir geliri olmayan stajyer avukatlar için sigorta ve ücret desteği verilmeli"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ise Türk milletinin adaleti ve huzuru için atılan her adımın arkasında olduklarını vurguladı.

Kanun teklifini desteklediklerini dile getiren Arkaz, "Herhangi bir sigortalı işi olmayan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan, yalnızca avukatlık stajı yapan gençlerimiz için de yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Yeni bir çalışma daha yapılarak başka bir geliri olmayan stajyer avukatlar için sigorta ve ücret desteği verilmelidir. Ayrıca teklifte öngörülen adli yardım büroları, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi için yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de iddia, savunma, hüküm olmak üzere yargının üç ayağı olduğunu anımsatarak avukatların içinde yer aldığını savunma ayağının kuvvetli olması gerektiğini dile getirdi.

2 nolu barolara para aktarımı olacağı iddialarının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Erel, 2 nolu barolara ekonomik anlamda rant sağlandığı düşüncelerini ortadan kaldırmak için tarafsız olduğuna inanılan, adaletin savunucusu avukatların üye sayısına göre bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, barolar birliğinin ve avukatların yasal düzenlemelere ilişkin süreçlerde etkin olmadığını savundu.

Kanun teklifin gerçek muhataplarına yönelik demokratik bir yaklaşım gösterilmediğini iddia eden Gülüm, "Çoklu baroda istediğinizi elde edemediniz, kendinize bağlı, istediğiniz yandaş barolarınızı kuramadınız. Şimdi 'Baroları çoğaltmanın yolunu nasıl buluruz?' diye bir düzenleme getiriyorsunuz. Yandaş baroları büyütme, diğer barolar üzerinde baskı oluşturma, diğer barolardan üyeliklerin istifasını zorlamaya ve kendi barolarınıza üyeliğe zorlamanın mali koşullarını yaratmak için getirilen bir yasa tasarısı." dedi.

Gülüm, avukatların birçok sorunu olduğunu ama bu sorunların bu teklifte yer almadığını ileri sürdü.