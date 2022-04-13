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Müze müdürü tutuklanmıştı... Arkeoloji müzesindeki incelemeler tamamlandı

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde tutuklanmasının ardından incelemeye alınan müzedeki 80 bin eserde herhangi bir sıkıntıya rastlanmadığı belirtildi. Müzeye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, eserleri yerinde inceleyip Aydın'daki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 18:56
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Geçtiğimiz günlerde Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayların ardından harekete geçen Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü, çevre illerden gelen müze müdürlerinin de katılımıyla 5 kişilik bir inceleme komisyonu oluşturdu. Çalışmalara başlayan komisyon üyeleri Aydın Arkeoloji Müzesi içerisindeki 80 bin eseri incelemeye aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından müzeyi ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, tüm eserlerin titizlikle incelendiğini ve herhangi bir sıkıntının tespit edilmediğini ifade etti.

İncelemelerin ardından müzedeki eserlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Aydın önemli kültürel değerlere sahip bir kent ve bu kültürel değerlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz. Hepinizin bildiği gibi burada olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldık. Müze müdürümüz ve bazı çalışanlarımızın dahil olduğu bir konu gündeme geldi. Temennimiz tabiki bu arkadaşlarımızı da yargılama sonucunda bir suçlarının olmaması ve aklanmaları ama bir suçları varsa da yargı bunun gereğini mutlaka yapıp sonuçlandıracaktır. Bizim için en önemli olan kısmı ise müzemizde acaba herhangi bir sorun var mı konusuydu. Bunu da gerek müfettişlerimiz gerek uzman arkadaşlarımızı burada yaptıkları çalışmaları ile ortaya koydular ki, müzemizde herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. Bunlar tarihten bizlere, topluma kalan mirastır. Bu mirası herkesin iyi şekilde koruması ve bizden sonraki nesle aktarması gerekmektedir. Temennimiz ve amacımız bunların en iyi şekilde korunması teşhir edilmesi ve kültür turizmine kazandırılması. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Bildiğiniz gibi son 3 hafta müzemiz için akut bir dönem olarak geçti. Biz de açıkçası müzemizin güvenliği noktasında bir toz zerresini dahi analiz edecek bir süreci bakanımızın talimatlarıyla başlattık. Çevre illerden 5 müze müdürünün oluşturduğu bir komisyon ve yine bakanlığımızın görevlendirdiği 2 başmüfettiş ile müzemizde yapılan tüm iş ve işlemlerin incelenmesi ve tüm müze envanterinden 80 bin parça eserin her birinin detaylıca inceleme sürecini tamamlamış olduk. Nihayetinde müzemizin içerisinde ne eserlerin ne de genel olarak güvenlik tedbirlerinin herhangi bir sıkıntılı durumu ile karşılaşmadık. Müzemiz bütünüyle güvende eserlerimizin hepsi orijinal. Daha önce olduğu gibi müzemiz şehre, kültür ve turizmi entegre eden bir destinasyon olma noktasında katma değer üretmeye devam edecek. Aydın'da 17 arkeolojik çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin en çok arkeolojik çalışma yürütülen iliyiz. Müzemiz mıntıkasında toplam 9 çalışmayı koordine ediyoruz. Bu anlamda müze içi olduğu kadar müze dışında da büyük bir operasyonu yönettiğimiz merkezimiz müzemiz. Süreci kaldığımız yerden yüksek bir motivasyon ile işlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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