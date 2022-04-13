Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptı

Olay, geçtiğimiz şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak'ta sokak köpeklerinden korkup kaçan çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.

Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, "Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun" dediler.