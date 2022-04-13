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Muğla açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 22:56
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Muğla açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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