Öğretmenlikten emekli olup köyüne yerleşti, kadınlara ek gelir sundu

'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Öğretmenlikten emekli olup köyüne yerleşti, kadınlara ek gelir sundu

Öğretmenlikten emekli olup köyüne yerleşen Sevgi Ayas, kadınlarla kurduğu kooperatif aracılığıyla manda sütü ve bu sütten üretilen ürünlerin satışını yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 23:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yaklaşık 4 yıl önce emekli olduktan sonra 'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyüne yerleşen Ayas, manda yetiştiriciliğinin geliştiği yörede köylülerin sadece manda sütü sattığını fark edince katma değerli ürünler için çalışmalara başladı.

Sevgi Ayas, yaklaşık 2 ay önce 40 kadınla Kümbet Köyü Kadın Tarım ve Kalkınma Kooperatifini kurdu. Ayas'ın girişimleriyle manda sütünün yanı sıra kadınların ürettiği peynir, yoğurt, kaymak ve tereyağı gibi süt ürünleri, kooperatif aracılığıyla satılmaya başlandı.

Yönetimi ve üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin ürünleri, kentte ve talep doğrultusunda Türkiye'nin farklı şehirlerinde satılarak köylülere ek gelir oluyor.

- "Ortak bir çalışma yapmak istedik"

Kooperatif Başkanı Sevgi Ayas, AA muhabirine, 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu ve köyüne yerleştiğini söyledi.

Köyde her evde manda yetiştirildiğini ancak köylülerin sadece hayvanlarının sütünü sattığını gördüğünü anlatan Ayas, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra köyüme geldim. Buranın kültürü olan yaklaşık 200 yıllık manda yetiştiriciliğine başladım. Köyümüzde her evde manda var. Tek tek değil de birlikte ortak bir çalışma yapmak istedik. Yönetimi ve üyelerinin tamamı köyümüzde yaşayan kadınlardan oluşan kooperatif kurduk. Mandanın sütü başta olmak üzere yoğurt, peynir, kaymak, tereyağı gibi hayvansal ürünler üzerinde çalışmaya başladık."

Kooperatifin yaklaşık 2 ay önce kurulmasına rağmen ürünlerinin rağbet gördüğünü dile getiren Ayas, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle manda sayısını her geçen gün artırmak istediklerini belirtti.

Ayas, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

- "El ele verince her şeyi yapabileceğimizi gösterdik"

Kooperatif üyelerinden Hatice Karakuş da köylerinde yetiştirdikleri mandaların sütünü ve sütünden yaptıkları ürünleri değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El ele verince her şeyi yapabileceğimizi gösterdik. Destek olursa daha da güçlü oluruz. Elde ettiğimiz gelirle evimizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz, çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Çiftçilik yerine hayvancılığın geliştiği köyümüzde üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Kadınlar birleşirse her şeyi yapar. Yaptıklarımız ortada. Biz destek istiyoruz. Ayaklarımız yere bassın istiyoruz."

Kooperatif üyesi Fatma Öcal da kadınların birleşerek neler başardığını gösterdiklerini, kooperatif sayesinde daha da güçlendiklerini ve ekonomik özgürlüklerini kazandıklarını kaydetti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi
Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi
Direkten Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek sonra ortaya çıktı
Direkten Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek sonra ortaya çıktı
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptı
Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptı
Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti
Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti
Köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor
Köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor

Bu Habere Tepkiniz

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Rusya?nın Ukrayna?ya başlattığı savaşta Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna?nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi.