'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "terör" soruşturmasında gelinen son noktayı açıkladı. Soylu, soruşturmanın yakında tamamlanacağını belirtti, "Buradan söyleyeyim rezil olacaksınız" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 13 Nisan 2022 23:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Bakanlık Birim Amirleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli ile iftar programına katıldı.
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "İstanbul Belediyesi'ndeki terör soruşturması yakında tamamlanıyor, rezil olacaksınız" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız