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14 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

14 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Nisan 2022 00:19
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14 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatının 1. yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığında düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehitlik Camisi'ni ziyaret edecek, bir huzurevi şubesinin açılışını gerçekleştirecek, Türk STK temsilcileriyle biraya gelecek ve iftar programına katılacak.

(Berlin)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.32)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, il sağlık değerlendirme toplantısına, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluşmaya katılacak ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret edecek.

(Sakarya/14.00/14.30/16.30/19.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, iftar programına katılacak.

(Bursa/15.00/16.20/19.48)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

KAPAT [X]

(14.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na ve DESIGNHUB-IST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

- TCMB, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

4- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

5- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, II. Mahmud Türbesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etap yarışı Manisa-Ayvalık parkurunda yapılacak.

(Manisa/10.50)

2- Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda özel bir maç yapacak.

(İstanbul/17.00)

3- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

4- Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesine Zeytinburnu Buz Pisti'nde devam edilecek; Türkiye üçüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

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