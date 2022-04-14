Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak

İl-ilçe seçim kurullarının yapısının değiştirilmesini öngören yeni seçim yasanının yürürlüğe girmesi ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bu işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin bir ilke kararı hazırlanıyor.

Kamuoyunda tartışma konusu olan, muhalefetin de en çok eleştirdiği ve iptali için Anayasa Mahkemesine götürdüğü yasa kapsamında, il-ilçe seçim kurulu başkanlıkları ve üyeliklerinin, o yerdeki en kıdemli hakim yerine, birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından belirlenmesi öngörülüyordu. Resmi Gazete'nin 6 Temmuz tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Seçim Yasası kapsamında, YSK il-ilçe seçim kurulu başkan ve üyeliklerinin belirlenmesi için düğmeye bastı. YSK'nın hazırladığı ilke kararı taslağı ile seçim kurullarında görev yapacak hakimlerin belirleneceği kuranın usul ve esasları belirleniyor. Buna göre, üç ay içinde il ve ilçelerdeki yeni seçim kurulu başkan ve üyelikleri için birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından yapılacak kura çekimi işlemleri illerdeki birinci derece adalet komisyonları aracılığıyla yürütülecek.

SİYASİ PARTİLER GÖZLEMCİ OLABİLECEK

Kura çekimini siyasi partilerin il-ilçe seçim kurulu temsilcileri de takip edebilecek. AK Parti kaynakları "Kura çekiminde siyasi partilerin temsilcilerinin de bulunacak olması bir anlamda tartışmaları da bitirecek. Herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde kura çekimi işlemleri yapılacak" dedi.

İLLERDE 400 HAKİM BELİRLENECEK

YSK'nın ilke kararı taslağına göre, 6 Temmuz 2022'ye kadar tüm bu işlemler tamamlanacak ve illerde 400 civarında birinci sınıfa ayrılmış hakim il seçim kurulu asil ve yedek üyeliği için belirlenecek. İlçelerde ise yine kura yöntemi ile bine yakın hakim, ilçe seçim kurulu başkan ve üyeliği için görevlendirilecek. Bir ilde veya ilçede kuraya katılacak birinci sınıfa ayrılmış hakim sayısı, seçim kurullarında görev alacaklardan azsa, eksikler kıdem sırasına göre diğer hakimler arasından belirlenecek. Kurada eşler aynı kurulda çıkarsa, o kişiler için ad çekme işlemi yenilenecek.

Yücel KAYAOĞLU