20 bin ev günlük kiralamada

Günlükte kira artışı yüzde 50

Zingat Satış ve Ticari İlişkiler Direktörü Eser Karaismailoğlu da, "Pandemiyle beraber geçtiğimiz iki yılda özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde büyük şehirlere yakın lokasyonlarda günlük kiralamalara ilgi olduğunu gözlemledik. Kış sezonunda daha çok hafta sonu kiralama talepleri oluyor" dedi. Zingat verilerine göre, günlük kiralık ev fiyatlarında ülke genelinde ortalama yüzde 50 seviyelerinde değişim gerçekleştiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Turizm sezonunun açılmasıyla beraber özellikle Ege ve Akdeniz sahil kesimlerinde sert yükselişler beklenebilir" dedi.

Pazarın büyüklüğü 500 milyon dolar

İstanbul Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Nizamettin Aşa, turizm, pansiyon sektöründe yaygın olarak kullanılan günlük kiralık pazarının dünyada alternatif konaklama modeli olarak gelişen bir alan olduğunu söyledi. İç İşleri Bakanlığı 500 milyon dolarlık bir rantın döndüğü pazardaki kötü niyetli kullanımları önlemek için bu evlerde kalan kişilere kimlik bildirme şartı getirdiğini aktaran Aşa, "Bizde daha çok bazı kişiler tarafından bir bina yada müstakil konut edinilerek ya da bazı ofisler tarafından yapılıyor. İlan sitelerinde yer alıp bu kurala uymayanların evlerinin 3 ila 6 ay arasında mühürleniyor. Kişiye 15 bin TL'den başlayan para cezaları var. Apart veya aile pansiyonu ise işletme ruhsatı iptal ediliyor" dedi.

Vatandaşlık 400 bin dolara çıktı

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü. Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Alternatif konaklama sistemi olarak gelişen günlük kiralık ev pazarı seyahatler ve turizmdeki hareketliliğe bağlı olarak büyümesini sürdürüyor. Zingat verilerine göre son bir yılda günlük kiralık konut sayısında yüzde 10 civarında artış gözlemlenirken, pazardaki ev sayısı 20 bin olarak belirtiliyor. Büyüklüğü 500 milyon dolar olarak ifade edilen sektörün bundan sonraki süreçte de büyüyeceği öngörülüyor.

Pazarın yüzde 52'si İstanbul'da

Verilere göre toplam günlük kiralık konutların yüzde 52'si İstanbul'da bulunuyor. Günlük evlerde uygun fiyat ilan çokluğu nedeniyle mart ayında Türkiye geneli kiralama fiyatları 99 TL olurken, fiyat artışlarıyla dikkat çeken Aydın'da günlük bedeller 650 TL, Antalya'da 500 TL, Muğla'da 1250 TL oldu. 2020'de pandeminin de etkisiyle bir önceki yıla göre kısa süreli kiralamaların yüzde 20 azaldığını aktaran Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, talepteki dalgalanmaya rağmen kısa süreli kiralık piyasasındaki ilan adedinin son 4 yılda sürekli arttığını kaydetti. İdikat, "Tatile çıkma ihtiyacımız artsın artmasın, dönemsel ziyaretler, iş seyahatleri ve yabancıların talebi kısa süreli kiralık ihtiyacını canlı kılıyor. Bu yüzden dönemsel dalgalanma olsa da uzmanlık alanı kısa süreli kiralık olan emlak ofisi sayısı artıyor, Emlakjet üyesi olan kısa süreli kiralıkçı alanında uzman ofis sayısı kayıtlarımıza göre yıllık yüzde 46 artış gösterdi. İlan sayısı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde18 artış gösterdi" dedi. Pandemide normalleşmenin hızla devam etmesi, yurt dışı seyahat engellerinin azalması, uzaktan çalışma kültürünün oturması ve otel fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kısa süreli kiralık talebinin artmaya devam edeceğini öngören İdikat, "Büyük şehirlerdeki merkez bölgeler ve yazlık bölgeler ön planda olmaya devam edecek. Ayrıca son dönemde satılık gayrimenkul talebinde ön plana çıkan İstanbul'a yakın iller olan Yalova, Tekirdağ ve Balıkesir gibi kaçış noktalarında da kısa süreli kiralıkta talebini artacağını öngörüyorum" diye konuştu.

Dünya Gazetesi - Leyla İlhan