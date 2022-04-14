2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM'nin internet sitesinde 2022 MSÜ sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 08:32
(14 Nisan 2022)
2022-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı
27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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