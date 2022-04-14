Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,35 puan değer kazanarak 2.474,79'a çıktı. Toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43 ve holding endeksi yüzde 0,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. ECB'nin de faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.