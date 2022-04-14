Kendisine çarpan sürücüyü döven yaya tutuklandı
İstanbul Şişli'de, arkadaşıyla yürürken kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Nisan 2022 10:16
İstanbul'un Şişli ilçesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde 30 Mart'ta yaşanan olayda F.F.B., kullandığı otomobille yoldan geçen Oktay S.'ye hafif şekilde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle öfkelenen Oktay S., otomobilin sürücü kapısını açarak F.F.B.'ye saldırdı.
Oktay S.'nin arkadaşı Zafer K. de, F.F.B.'ye şiddet uyguladı. Çevredeki insanların müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı.
Otomobil sürücüsü F.F.B.'nin şikayeti üzerine, Oktay S. arkadaşı gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız