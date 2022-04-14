Konya'da genç kıza işkence iddiası: 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iddiaya göre kafe işletmecisi olan Murat D. bir süre flört ettiği, yaklaşık bir ay önce işi bırakan eski çalışanı D.A.'yı arayıp buluşma teklifinde bulundu.

Murat D., Meram ilçesinde D.A.'nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı.

21 yaşındaki D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.'den işkence gördü.

ARABADA ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLADILAR

Bir süre sonra serbest bırakılan D.A., taksiyle Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada polise şikayetçi olan D.A., ifadesinde, "Bana 'gel bu akşam otele gidelim' dedi. Ben de 'Nişanlınız Sara yanınızda değil mi? Sizin nişanlınız var' diyerek durumu reddettim. Daha sonra çalıştığım kafenin önüne gelerek beni dışarıya davet etti. Otomobile bindim. Murat bana, 'Birazdan Sara gelecek, sakin ol. Sana bir şey sorarlarsa sadece iki kez Murat ile görüştük diye söyle' dedi. Bu sırada Sara ile yanındaki arkadaşı gelerek arabaya bindi" dedi.

Arabada kadınların, ellerini çamaşır ipiyle bağladıklarını anlatan D.A., "Beni 'Arabadan atlarsan ip boynunu kopartır' dediler. Sonra bir rezidansın arka kapısından girerek, kime ait olduğunu bilmediğim stüdyo daireye götürdüler'' diye konuştu.

"YALAN SÖYLÜYORSAN ÖLDÜRÜRÜZ"

İfadesinde 2 kadının kendisine işkence yaptığını söyleyen D.A., olanları şöyle anlattı:

''Daireye girince benim elimi ve ayağımı bağladılar. Murat'ı daireden gönderip, beni sorguya aldılar. Bana, Murat ile aramda ne olduğunu sordular. Ben de sadece flört ettiğimizi söyledim. Bana 'Murat bizim köpeğimiz, iç çamaşırına kadar biz alıyoruz. Senin gibiler gelip, geçici' diye bağırmaya başladılar. Tuba beni darbetmeye başladı. 'Bana bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan seni öldürürüz' dediler"

"AİLENLE BİRLİKTE BU ŞEHRİ TERK EDECEKSİN"

Daha sonra kadınların, makasla saçını ve elbiselerini kestiklerini söyleyen D.A., dövülmeye başladığını kaydetti.

D.A. "Bana Sara'nın ayaklarını öpmemi söylediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydettiler. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi. Önce benim ayakkabılarımı dışarıya fırlatıp çıplak gitmemi istediler. Telefonumu istedim, vermediler. Sara, 'Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Benden yana hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin' dedi'' diye konuştu.

İKİNCİ MAĞDURUN ŞİKAYETİYLE TUTUKLANDILAR

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Aynı gün M.K. isimli genç kadın da şüpheliler hakkında benzer bir şikayette bulundu. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, bu kez 'hürriyetten yoksun bırakma', 'eziyet', 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.